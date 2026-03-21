Определился соперник Карена Хачанова по третьему кругу «Мастерса» в Майами

В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между 18-й ракеткой мира итальянцем Лучано Дардери (17-й посев) и 151-м номером мирового рейтинга Мартином Ландалус-Лакамброй из Испании. Встреча закончилась победой Ландалус-Лакамбры в трёх сетах — 6:3, 6:7 (4:7), 6:4.
Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. Ландалус-Лакамбра восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. Дардери выполнил 10 эйсов при двух двойных ошибках и использовал два брейк-пойнта из пяти заработанных за матч.
В третьем круге «Мастерса» в Майами Мартин Ландалус-Лакамбра встретится с 15-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым (14-й посев).
