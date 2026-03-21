Елена Рыбакина обыграла Юлию Путинцеву и вышла в третий круг «тысячника» в Майами

В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между второй ракеткой мира теннисисткой Еленой Рыбакиной из Казахстана (второй посев) и её соотечественницей 75-й в мировом рейтинге Юлией Путинцевой. Встреча закончилась победой Рыбакиной в двух сетах — 6:3, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Рыбакина девять раз подала навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов. Путинцева выполнила один эйс при отсутствии двойных ошибок и использовала один брейк-пойнт из трёх заработанных за матч.
В третьем круге «тысячника» в Майами Елена Рыбакина встретится с 28-й ракеткой мира Мартой Костюк из Украины (27-й посев).
