Лучано Дардери проиграл 151-й ракетке мира во втором круге «Мастерса» в Майами

В ночь с 20 на 21 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между 18-й ракеткой мира итальянцем Лучано Дардери (17-й посев) и 151-м номером мирового рейтинга Мартином Ландалус-Лакамброй из Испании. Встреча закончилась победой испанца в трёх сетах — 6:3, 6:7 (4:7), 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты. Дардери 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти возможных. Ландалус-Лакамбра выполнил восемь эйсов при четырёх двойных ошибках и использовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных за матч.

В третьем круге «Мастерса» в Майами Мартин Ландалус-Лакамбра встретится с 15-м в мировом рейтинге Кареном Хачановым (14-й посев) из России.