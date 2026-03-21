Турнир WTA-1000 в Майами, 2026 год: результаты матчей в ночь с 20 на 21 марта

В ночь с 20 на 21 марта мск в Майами (США, штат Флорида) прошли матчи второго круга женского хардового турнира категории WTA-1000 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-1000 в Майами. Второй круг. Результаты матчей 20–21 марта мск:

Линда Носкова (Чехия) – Сорана Кырстя (Румыния) – 2:6, 6:3, 4:6;

Зейнеп Сёнмез (Турция) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 3:6, 2:6;

Анна Блинкова (Россия) – Виктория Мбоко (Канада) – 2:6, 0:6;

Диана Шнайдер (Россия) – Тереза Валентова (Чехия) – 7:6 (9:7), 7:6 (7:3);

Анна Калинская (Россия) – Анастасия Захарова (Россия) – 6:3, 1:6, 5:7;

Аманда Анисимова (США) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:1, 5:7, 6:4;

Мария Саккари (Греция) – Алисия Паркс (США) – 3:6, 3:6;

Кэти Бултер (Великобритания) – Клара Таусон (Дания) – 6:7 (4:7), 6:4, 1:0 (отказ Таусон);

Юлия Стародубцева (Украина) – Кристина Букша (Испания) – 6:2, 3:2 (отказ Букши);

Каролина Мухова (Чехия) – Камила Осорио (Колумбия) – 4:6, 6:2, 7:5;

Эльвина Калиева (США) – Элисе Мертенс (Бельгия) – 2:6, 0:6;

Тэйлор Таунсенд (США) – Жасмин Паолини (Италия) – 3:6, 6:1, 2:6;

Элизабетта Коччаретто (Италия) – Кори Гауфф (США) – 6:3, 4:6, 3:6;

Хейли Баптист (США) – Людмила Самсонова (Россия) – 6:3, 7:5;

Елена Остапенко (Латвия) – Даяна Ястремская (Украина) – 6:4, 6:4;

Екатерина Александрова (Россия) – Лилли Таггер (Австрия) – 6:3, 6:3;

Кэти Макнелли (США) – Ван Синьюй (Китай) – 6:1, 1:6, 6:0;

Элина Свитолина (Украина) – Эмерсон Джонс (Австралия) – 6:2, 6:4;

Камила Рахимова (Узбекистан) – Марта Костюк (Украина) – 2:6, 4:6;

Арина Соболенко (Беларусь) – Энн Ли (США) – 7:6 (7:5), 6:4;

Питон Стирнс (США) – Жаклин Кристиан (Румыния) – 4:6, 5:7;

Елена Рыбакина (Казахстан) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:3.