«Мастерс» в Майами, 2026 год: результаты матчей в ночь с 20 на 21 марта

В ночь с 20 на 21 марта мск в Майами (США, штат Флорида) прошли матчи первого и второго кругов мужского хардового турнира категории «Мастерс» в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами — 2026. Первый круг. Результаты матчей 20-21 марта:

Теренс Атман (Франция) – Даниэль Альтмайер (Германия) – 6:4, 6:2.

Валентен Руае (Франция) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – 5:7, 7:6 (11:9), 6:7 (5:7).

Александр Ковачевич (США) – Рэи Сакамото (Япония) – 4:6, 6:3, 6:7 (7:9);

Габриэль Диалло (Канада) – У Ибин (Китай) – 6:2, 7:6 (7:3);

Кристофер О'Коннелл (Австралия) – Мартон Фучович (Венгрия) – 6:7 (6:8), 3:6;

Каспер Рууд (Норвегия) – Итан Куинн (США) – 4:6, 6:7 (7:9).

Томми Пол (США) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:2, 2:6, 6:4;

Джек Дрейпер (Великобритания) – Райлли Опелка (США) – 6:7 (3:7) 6:7 (0:7);

Маттео Арнальди (Италия) – Александр Шевченко (Казахстан) – 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 2:6;

Адам Уолтон (Австралия) – Себастьян Баэс (Аргентина) – 6:2, 6:2;

Артур Казо (Франция) – Томас Барриос-Вера (Чили) – 7:5, 6:4;

Артюр Фис (Франция) – Дарвин Бланш (США) – 6:2, 6:3;

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Тейлор Фриц (США) – 3:6, 7:6 (7:2), 3:6;

Александр Бублик (Казахстан) – Маттео Берреттини (Италия) – 4:6, 4:6;

Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Карен Хачанов – 3:6, 3:6;

Моиз Куаме (Франция) – Иржи Легечка (Чехия) – 2:6, 5:7;

Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – Флавио Коболли (Италия) – 7:5, 6:3;

Стефанос Циципас (Греция) – Алекс де Минор (Австралия) – 6:3, 7:6 (7:3);

Мариано Навоне (Аргентина) – Валантен Вашеро (Монако) – 3:6, 4:6;

Камило Уго Карабельи (Аргентина) – Себастьян Корда (США) – 0:6, 3:6;

Лучано Дардери (Италия) — Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания) – 3:6, 7:6 (7:4), 4:6;

Карлос Алькарас (Испания) — Жоао Фонсека (Бразилия) – 6:4, 6:4.