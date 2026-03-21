«Мастерс» в Майами, 2026 год: результаты матчей в ночь с 20 на 21 марта

В ночь с 20 на 21 марта мск в Майами (США, штат Флорида) прошли матчи первого и второго кругов мужского хардового турнира категории «Мастерс» в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.
Теннис. «Мастерс» в Майами — 2026. Первый круг. Результаты матчей 20-21 марта:
Теренс Атман (Франция) – Даниэль Альтмайер (Германия) – 6:4, 6:2.
Валентен Руае (Франция) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – 5:7, 7:6 (11:9), 6:7 (5:7).
Александр Ковачевич (США) – Рэи Сакамото (Япония) – 4:6, 6:3, 6:7 (7:9);
Габриэль Диалло (Канада) – У Ибин (Китай) – 6:2, 7:6 (7:3);
Кристофер О'Коннелл (Австралия) – Мартон Фучович (Венгрия) – 6:7 (6:8), 3:6;
Каспер Рууд (Норвегия) – Итан Куинн (США) – 4:6, 6:7 (7:9).
Томми Пол (США) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:2, 2:6, 6:4;
Джек Дрейпер (Великобритания) – Райлли Опелка (США) – 6:7 (3:7) 6:7 (0:7);
Маттео Арнальди (Италия) – Александр Шевченко (Казахстан) – 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 2:6;
Адам Уолтон (Австралия) – Себастьян Баэс (Аргентина) – 6:2, 6:2;
Артур Казо (Франция) – Томас Барриос-Вера (Чили) – 7:5, 6:4;
Артюр Фис (Франция) – Дарвин Бланш (США) – 6:2, 6:3;
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Тейлор Фриц (США) – 3:6, 7:6 (7:2), 3:6;
Александр Бублик (Казахстан) – Маттео Берреттини (Италия) – 4:6, 4:6;
Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Карен Хачанов – 3:6, 3:6;
Моиз Куаме (Франция) – Иржи Легечка (Чехия) – 2:6, 5:7;
Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – Флавио Коболли (Италия) – 7:5, 6:3;
Стефанос Циципас (Греция) – Алекс де Минор (Австралия) – 6:3, 7:6 (7:3);
Мариано Навоне (Аргентина) – Валантен Вашеро (Монако) – 3:6, 4:6;
Камило Уго Карабельи (Аргентина) – Себастьян Корда (США) – 0:6, 3:6;
Лучано Дардери (Италия) — Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания) – 3:6, 7:6 (7:4), 4:6;
Карлос Алькарас (Испания) — Жоао Фонсека (Бразилия) – 6:4, 6:4.