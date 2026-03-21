«Очень хорошо сыграл в ключевые моменты». Алькарас — о победе над Фонсекой в Майами

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу в матче второго круга «Мастерса» в Майами (США) над бразильским теннисистом Жоао Фонсекой. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 03:25 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Мне кажется, я очень хорошо сыграл в ключевые моменты — от самого начала до последнего мяча. Знаю, насколько хорош Жоао, поэтому был максимально сосредоточен на каждом розыгрыше, на каждом ударе, стараясь понять, какой вариант будет для меня лучшим. У него было много шансов взять мою подачу, остаться в матче и сохранить интригу в сете. Поэтому я рад, что сумел сохранить спокойствие и позитивный настрой в такие моменты. В большинстве геймов довольно хорошо подавал — сегодня это было моим серьёзным оружием. В целом это просто отличный старт турнира», – сказал Алькарас в интервью на корте после матча.

В третьем круге «Мастерса» в Майами Карлос Алькарас сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

Материалы по теме
Хачанов и Александрова — в третьем круге Майами. А Бублик внезапно проиграл на старте
