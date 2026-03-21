Алькарас — о Фонсеке: для него полезно играть матчи с первой и второй ракетками мира

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил потенциал бразильского теннисиста Жоао Фонсеки после победы над ним во втором круге «Мастерсе» в Майами (6:4, 6:4), отметив важность матчей с сильнейшими соперниками для его развития.

— Жоао играл против Янника Синнера в Индиан-Уэллсе и против тебя в Майами — два очень серьёзных матча в его возрасте. Насколько такие матчи помогали тебе, когда ты был на его месте?

– Помню, как впервые сыграл против Рафаэля Надаля в Мадриде. Помню, насколько тот матч был важен для меня, хотя меня там просто уничтожили. Думаю, для него такие матчи, где он играет с нами на равных, дадут отличную обратную связь от команды. Они поймут, что ему нужно улучшать в будущем. У него есть всё: отличные удары, огромный потенциал для роста. Уверен, он это сделает. Играть подряд турниры против первой и второй ракеток мира — это будет очень полезно для него, – сказал Алькарас в интервью на корте.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Фонсека уступил второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру в матче 1/8 финала турнира со счётом 6:7 (6:8), 6:7 (4:7).