Алькарас продлил до 13 побед свою беспроигрышную серию в матчах с игроками младше него

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас продлил свою беспроигрышную серию с игроками младше себя до 13 побед, сообщает Opta Ace. В матче второго круга «Мастерса» в Майами Алькарас оказался сильнее 19-летнего бразильца Жоао Фонсеку (6:4, 6:4).

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 03:25 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

Для Алькараса и Фонсеки встреча на «Мастерсе» в Майами стала первой на официальных турнирах. 22-летний испанец ещё ни разу не проиграл более младшему оппоненту за время своей карьеры в АТР-туре.

За право выйти в четвёртый круг «Мастерса» в Майами Карлос Алькарас поспорит с американским теннисистом Себастьяном Кордой.

