Алькарас продлил до 13 побед свою беспроигрышную серию в матчах с игроками младше него

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас продлил свою беспроигрышную серию с игроками младше себя до 13 побед, сообщает Opta Ace. В матче второго круга «Мастерса» в Майами Алькарас оказался сильнее 19-летнего бразильца Жоао Фонсеку (6:4, 6:4).

Для Алькараса и Фонсеки встреча на «Мастерсе» в Майами стала первой на официальных турнирах. 22-летний испанец ещё ни разу не проиграл более младшему оппоненту за время своей карьеры в АТР-туре.

За право выйти в четвёртый круг «Мастерса» в Майами Карлос Алькарас поспорит с американским теннисистом Себастьяном Кордой.