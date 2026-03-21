Алькарас продлил до 13 побед свою беспроигрышную серию в матчах с игроками младше него
Поделиться
Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас продлил свою беспроигрышную серию с игроками младше себя до 13 побед, сообщает Opta Ace. В матче второго круга «Мастерса» в Майами Алькарас оказался сильнее 19-летнего бразильца Жоао Фонсеку (6:4, 6:4).
Майами (м). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 03:25 МСК
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Для Алькараса и Фонсеки встреча на «Мастерсе» в Майами стала первой на официальных турнирах. 22-летний испанец ещё ни разу не проиграл более младшему оппоненту за время своей карьеры в АТР-туре.
За право выйти в четвёртый круг «Мастерса» в Майами Карлос Алькарас поспорит с американским теннисистом Себастьяном Кордой.
Комментарии
- 21 марта 2026
-
11:47
-
11:25
-
11:14
-
10:52
-
10:25
-
10:07
-
09:43
-
09:30
-
07:42
-
07:15
-
06:47
-
06:04
-
05:49
-
05:31
-
04:58
-
04:47
-
04:00
-
03:44
-
03:14
-
03:02
-
02:53
-
02:29
-
02:22
-
01:35
-
01:22
-
01:06
-
00:48
-
00:30
-
00:07
- 20 марта 2026
-
23:51
-
23:48
-
23:26
-
23:20
-
23:08
-
22:56