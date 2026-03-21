«У величия нет предела». Джокович отреагировал на рекорд Ронни О’Салливана

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на новый рекорд по максимальному брейку в истории снукера, установленный семикратным чемпионом мира по снукеру Ронни О’Салливаном.

«У величия нет предела», – написал Джокович в одной из социальных сетей.

50-летний О’Салливан установил новый рекорд, сделав серию в 153 очка в матче четвертьфинала World Open с Райаном Дэем (5:0). Предыдущее достижение принадлежало шотландскому снукеристу Джейми Бернетту. В квалификации чемпионата Великобритании в 2004 году в аналогичной ситуации он сделал серию в 148 очков.