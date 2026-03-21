«В следующий раз надеюсь попасть на центральный». Соболенко — о смене корта в Майами

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, во втором круге «тысячника» в Майами обыгравшая соперницу из США Энн Ли, прокомментировала перенос встречи на другой корт из-за задержки других матчей по причине сильного дождя в городе.

– Как вам этот опыт?

– Это было потрясающе. Спасибо, ребята, что пришли. Спасибо, что принесли такие красивые плакаты. Благодарю за поддержку. Мне понравилось играть перед вами. Но надеюсь попасть в следующий раз на центральный корт, и также надеюсь, что у всех вас получится прийти и посмотреть на меня там. Спасибо за атмосферу в этих прохладных условиях, — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.

В третьем круге «тысячника» в Майами Соболенко сыграет с ещё одной американкой Кэти Макнелли.