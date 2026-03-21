Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас — о Луке Дончиче: практически в каждом матче делает что-то историческое

Комментарии

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился впечатлениями о недавней встрече с защитником клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» словенцем Лукой Дончичем, отметив, что наблюдение за его игрой в матче с «Майами Хит» отчасти вдохновило его на стартовый матч на «Мастерсе» в Майами с бразильцем Жоао Фонсекой (6:4, 6:4).

«Думаю, воспользовался его магией (улыбается). Не скажу, что прямо вдохновляюсь такими вещами перед турнирами, но восхищаюсь возможностью видеть подобное вживую — то, что он сделал, творя историю с «Лейкерс». Он практически в каждом матче делает что-то историческое. Очень уважаю таких игроков, и мне даже удалось немного с ним пообщаться. Надеюсь, смог взять немного этой магии и буду показывать её на протяжении всего турнира», – приводит слова Алькараса Punto De Break.

В матче регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит» (134:126) Дончич набрал 60 очков, сделав при этом семь подборов и три передачи.

Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android