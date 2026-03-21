Дрейпер — о поражении от Опелки в Майами: я всё ещё на самом раннем этапе возвращения

26-я ракетка мира из Великобритании Джек Дрейпер прокомментировал поражение от американца Райлли Опелки в матче второго круга «Мастерса» в Майами. Встреча завершилась со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (0:7).

«У меня было не так много шансов, особенно на его подаче. Я не чувствовал себя сломленным в матче, так что, в принципе, делал свою работу верно (улыбается). И да, думаю, я всё ещё на самом раннем этапе возвращения после очень серьёзной травмы, с которой было нелегко справляться. Если бы кто-то сказал мне, что я буду играть в Дубае, Индиан-Уэллсе, здесь, в Майами, и при этом поеду домой в хорошем самочувствии, я бы согласился, потому что сезон длинный, понимаю, что процесс восстановления тоже будет долгим», – сказал Дрейпер на пресс-конференции после матча.

За право выйти в четвёртый круг турнира в Майами Райлли Опелка поспорит с соотечественником Тейлором Фрицем.