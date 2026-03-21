«Мастерс» в Майами, 2026 год: расписание матчей 21 марта

Сегодня, 21 марта, на хардовых кортах в Майами (США) продолжится турнир категории «Мастерс». В рамках соревновательного дня пройдут матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на сегодня.

Теннис. АТР-1000 в Майами (США). Второй круг. Расписание матчей 21 марта (время московское):

18:00. Камиль Майхшак (Польша) – Лёнер Тьен (США);

18:00. Александар Вукич (Австралия) – Рафаэль Ходар (Испания);

18:00. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Кентен Алис (Франция);

19:30. Корентен Муте (Франция) – Томаш Махач (Чехия);

19:30. Теренс Атман (Франция) – Артур Риндеркнеш (Франция);

19:30. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Мартон Фучович (Венгрия);

20:30. Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Янник Синнер (Италия);

21:00. Андрей Рублёв (Россия) – Алехандро Табило (Чили);

21:00. Алекс Михельсен (США) – Кэмерон Норри (Великобритания);

22:00. Рэй Сакамото (Япония) – Даниил Медведев (Россия);

22:30. Франсиско Серундоло (Аргентина) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина);

22:30. Адам Уолтон (Австралия) – Якуб Меншик (Чехия);

22:30. Габриэль Диалло (Канада) – Уго Умбер (Франция);

00:00. Брэндон Накашима (США) – Марин Чилич (Хорватия);

00:00. Фрэнсис Тиафо (США) – Артур Казо (Франция);

02:00. Бен Шелтон (США) – Александр Шевченко (Казахстан);

03:30. Мартин Дамм-мл. (США) – Александр Зверев (Германия).