Матч-центр:
Главная Теннис Новости

«Довольна, что моя подача работала». Рыбакина — после победы над Путинцевой в Майами

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, обыгравшая во втором круге «тысячника» в Майами соотечественницу Юлию Путинцеву, прокомментировала свой результат.

Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 05:25 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

– Очень счастлива. Честно сказать, матчи с Юлией всегда сложны. Довольна, что моя подача работала. Мне нужно немного времени, чтобы адаптироваться к корту. Рада победе. Спасибо, что остались допоздна.

– Вы так широко улыбаетесь – вероятно, довольны своей игрой. Вы стали второй ракеткой мира – это ваша наивысшая позиция в карьере. Что именно в вашем теннисе вызывает такую улыбку?
– Иногда – да, наслаждаюсь. Сейчас это становится физически более выматывающим, приходится заставлять себя. Рада, что всё получается на корте. Просто стараюсь улучшать детали. На данный момент это хорошо получается. Не могу жаловаться, просто с нетерпением жду следующего матча, — сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.

