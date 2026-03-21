«Довольна, что моя подача работала». Рыбакина — после победы над Путинцевой в Майами

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, обыгравшая во втором круге «тысячника» в Майами соотечественницу Юлию Путинцеву, прокомментировала свой результат.

– Очень счастлива. Честно сказать, матчи с Юлией всегда сложны. Довольна, что моя подача работала. Мне нужно немного времени, чтобы адаптироваться к корту. Рада победе. Спасибо, что остались допоздна.

– Вы так широко улыбаетесь – вероятно, довольны своей игрой. Вы стали второй ракеткой мира – это ваша наивысшая позиция в карьере. Что именно в вашем теннисе вызывает такую улыбку?

– Иногда – да, наслаждаюсь. Сейчас это становится физически более выматывающим, приходится заставлять себя. Рада, что всё получается на корте. Просто стараюсь улучшать детали. На данный момент это хорошо получается. Не могу жаловаться, просто с нетерпением жду следующего матча, — сказала Рыбакина в интервью на корте после матча.