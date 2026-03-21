Турнир WTA-1000 в Майами: расписание матчей 21 марта

Сегодня, 21 марта, на хардовых кортах в Майами (США) продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках соревновательного дня пройдут матчи второго и третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на сегодня.

Теннис. WTA-1000 в Майами (США). Второй-третий круг. Расписание некоторых матчей 18 марта (время московское):

18:00. Ива Йович (США) – Паула Бадоса (Испания);

18:00. Лейла Фернандес (Канада) – Оксана Селехметьева (Россия);

19:00. Франческа Джонс (Великобритания) – Джессика Пегула (США);

19:30. Талия Гибсон (Австралия) – Наоми Осака (Япония);

19:30. Чжэн Циньвэнь (Китай) – Слоан Стивенс (США);

20:30. Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Мэдисон Киз (США);

21:00. Мирра Андреева (Россия) – Мари Боузкова (Чехия);

21:00. Анастасия Захарова (Россия) – Виктория Мбоко (Канада);

21:00. Диана Шнайдер (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария);

22:00. Аманда Анисимова (США) – Юлия Стародубцева (Украина);

22:30. Сорана Кырстя (Румыния) – Элисе Мертенс (Бельгия);

22:30. Каролина Мухова (Чехия) – Кэти Бултер (Великобритания);

23:30. Александра Эала (Филиппины) – Магда Линетт (Польша);

2:00. Алисия Паркс (США) – Кори Гауфф (США).