«Не зацикливаюсь на этом». Арина Соболенко — о серии побед на тай-брейках

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своей серии побед в сетах на тай-брейках. В своём последнем матче белоруска выиграла 19-й тай-брейк подряд, обыграв американку Энн Ли со счётом 7:6 (7:5), 6:4 на «тысячнике» в Майами.
– У вас с прошлого года невероятный показатель побед в тай-брейках.
– Да.
– К данному моменту вы выиграли 19 подряд. В этом году – все пять, в которых играли. Насколько вы задумываетесь об этих статистических показателях и чувствуют ли ваши соперницы эту «ауру тай-брейка», которая у вас сейчас есть?
– Думаю, это должно быть просто частью игровой тактики — дотянуть до тай-брейка и продолжать набирать очки (улыбается).
Честно говоря, не зацикливаюсь на этом. Просто стараюсь играть очко за очком и делать всё возможное, а как-то так получается, что продолжаю выигрывать. Надеюсь, так будет и дальше.
Не знаю… Не знаю, создаёт ли это дополнительное давление для соперницы, но если это так, то мне нравится (улыбается), – сказала Соболенко на пресс-конференции турнира в Майами.
- 21 марта 2026
-
15:00
-
14:51
-
14:39
-
12:47
-
12:13
-
11:47
-
11:25
-
11:14
-
10:52
-
10:25
-
10:07
-
09:43
-
09:30
-
07:42
-
07:15
-
06:47
-
06:04
-
05:49
-
05:31
-
04:58
-
04:47
-
04:00
-
03:44
-
03:14
-
03:02
-
02:53
-
02:29
-
02:22
-
01:35
-
01:22
-
01:06
-
00:48
-
00:30
-
00:07
- 20 марта 2026
-
23:51