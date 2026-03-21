«Не зацикливаюсь на этом». Арина Соболенко — о серии побед на тай-брейках

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своей серии побед в сетах на тай-брейках. В своём последнем матче белоруска выиграла 19-й тай-брейк подряд, обыграв американку Энн Ли со счётом 7:6 (7:5), 6:4 на «тысячнике» в Майами.

Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 03:25 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		4
         
Энн Ли
США
Энн Ли
Э. Ли

– У вас с прошлого года невероятный показатель побед в тай-брейках.
– Да.

– К данному моменту вы выиграли 19 подряд. В этом году – все пять, в которых играли. Насколько вы задумываетесь об этих статистических показателях и чувствуют ли ваши соперницы эту «ауру тай-брейка», которая у вас сейчас есть?
– Думаю, это должно быть просто частью игровой тактики — дотянуть до тай-брейка и продолжать набирать очки (улыбается).

Честно говоря, не зацикливаюсь на этом. Просто стараюсь играть очко за очком и делать всё возможное, а как-то так получается, что продолжаю выигрывать. Надеюсь, так будет и дальше.

Не знаю… Не знаю, создаёт ли это дополнительное давление для соперницы, но если это так, то мне нравится (улыбается), – сказала Соболенко на пресс-конференции турнира в Майами.

