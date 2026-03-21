Организаторы Уимблдона введут систему видеоповторов на отдельных кортах

Организаторы Уимблдона введут систему видеопросмотров на отдельных кортах соревнований в 2026 году, об этом сообщает пресс-служба турнира.

Видеопросмотры будут доступны на Центральном корте, а также на кортах с первого по третий, 12-м и 18-м кортах. Игрокам будет разрешено оспаривать определённые решения судьи на вышке либо в момент завершения розыгрыша, если игрок сразу остановил игру, либо сразу после окончания розыгрыша. По итогам видеопросмотра первоначальное решение либо остаётся в силе, либо отменяется. Количество запросов на видеопросмотр для игроков не ограничено. Похожая система видеоповторов уже применяется на Открытом чемпионате Австралии и US Open. Отметим, с 2025 года Уимблдон полностью перешёл на электронную систему определения аутов, отказавшись от работы линейных судей.

Уимблдон-2026 пройдёт с 29 июня по 12 июля. Действующими победителями соревнований в одиночных разрядах турнира являются итальянец Янник Синнер и полька Ига Швёнтек.