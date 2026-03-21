Соболенко — о переносе матча с Ли: не понимала, в чём проблема, если Алькарас начнёт позже

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о переносе матча второго круга «тысячника» в Майами, где ей предстояло сыграть с американкой Энн Ли, на другой корт. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу теннисистки из Беларуси.
«Меня очень удивило, что рассматривался вариант отмены моего матча и что мне предложили несколько вариантов для игры на других кортах. Я не понимала, в чём проблема, если Алькарас и Фонсека начнут позже — такое уже бывало в другие дни. Я решила сыграть в этот день, чтобы потом иметь дополнительный день отдыха.
Это решение меня сильно удивило, но, по крайней мере, мне дали возможность выбрать другой корт. Я никогда раньше не сталкивалась с подобной ситуацией. Мне было бы несложно подождать, но понимаю, что с организационной точки зрения это было лучше», – сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.
