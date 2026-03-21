Соболенко: даже не хотела думать, что могу проиграть Рыбакиной третий финал подряд

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о значимости её победы над казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной в финале «тысячника» в Индиан-Уэллсе (3:6, 6:3, 7:6 (8:6)).

«Это было очень важно для меня, потому что до этого я проиграла несколько финалов на крупных турнирах. Я даже не хотела думать о том, что могу проиграть Елене третий финал подряд. Мне казалось, что в тех матчах у меня были шансы, и было очень обидно уступать. Я хотела доказать себе, что после таких разочарований можно стать сильнее. Благодаря этому я стала психологически крепче», – сказала Соболенко на пресс-конференции турнира в Майами.

Ранее Соболенко проиграла Рыбакиной в финале Итогового турнира WTA – 2025 со счётом 3:6, 6:7 (0:7), атакже в финале Открытого чмепионата Австралии – 2026 (4:6, 6:4, 4:6).