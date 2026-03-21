М. Андреева — Боузкова: текстовая онлайн-трансляция третьего круга турнира в Майами

Сегодня, 21 марта, на хардовых кортах турнира категории WTA-1000 в Майами (США) пройдут матчи третьего круга. 10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева встретится с представительницей Чехии Мари Боузковой, занимающей 32-ю строчку мирового рейтинга. Матч начнётся не ранее 21:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Мари Боузкова в третьем круге «тысячника» в Майами.

Счёт личных встреч Андреевой и Боузковой — 3-0 (2-0 на харде) в пользу россиянки. Она выиграла у Мари в первом раунде Australian Open — 2025 (6:3, 6:3), во втором круге Мадрида-2025 (6:3, 6:4) и во втором круге Аделаиды-2026 (6:3, 6:1).