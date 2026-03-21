Ива Йович разгромила Паулу Бадосу во втором круге турнира WTA-1000 в Майами

17-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Во втором круге соревнований она обыграла испанку Паулу Бадосу, занимающую 100-ю строчку мирового рейтинга, со счётом 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. В её рамках Йович два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Бадосы три эйса, 10 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи заработанных.

В следующем круге соревнований в Майами Ива Йович сыграет с победительницей матча Наоми Осака (Япония) — Талия Гибсон (Австралия).