Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ива Йович — Паула Бадоса, результат матча 21 марта, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Майами

Ива Йович разгромила Паулу Бадосу во втором круге турнира WTA-1000 в Майами
Комментарии

17-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Во втором круге соревнований она обыграла испанку Паулу Бадосу, занимающую 100-ю строчку мирового рейтинга, со счётом 6:2, 6:1.

Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 18:05 МСК
Ива Йович
США
Ива Йович
И. Йович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. В её рамках Йович два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Бадосы три эйса, 10 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи заработанных.

В следующем круге соревнований в Майами Ива Йович сыграет с победительницей матча Наоми Осака (Япония) — Талия Гибсон (Австралия).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android