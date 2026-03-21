Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд проиграли в первом круге турнира в Майами в паре

Пара российской теннисистки Веры Звонарёвой и немки Лауры Зигемунд не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США) в паре. На старте соревнований они уступили дуэту японки Мию Като и китаянки Ян Чжаосюань со счётом 6:1, 1:6, 0:1 [7:10].

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Звонарёва и Зигемунд два раза подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Като и Чжаосюань один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Далее Мию Като и Ян Чжаосюань сыграют с победительницами матча Лейла Фернандес/Винус Уильямс — Эйжа Мухаммад/Эрин Рутлифф.