Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд проиграли в первом круге турнира в Майами в паре

Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд проиграли в первом круге турнира в Майами в паре
Пара российской теннисистки Веры Звонарёвой и немки Лауры Зигемунд не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США) в паре. На старте соревнований они уступили дуэту японки Мию Като и китаянки Ян Чжаосюань со счётом 6:1, 1:6, 0:1 [7:10].

Майами — парный разряд (ж). 1-й круг
21 марта 2026, суббота. 18:10 МСК
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
Л. Зигемунд В. Звонарёва
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 0 7
6 		1 1 10
         
Мию Като
Япония
Мию Като
Ян Чжаосюань
Китай
Ян Чжаосюань
М. Като Я. Чжаосюань

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Звонарёва и Зигемунд два раза подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Като и Чжаосюань один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Далее Мию Като и Ян Чжаосюань сыграют с победительницами матча Лейла Фернандес/Винус Уильямс — Эйжа Мухаммад/Эрин Рутлифф.

Календарь турнира в Майами
Сетка турнира в Майами
Материалы по теме
Селехметьева — в сете от поражения в Майами! Ещё играют Мирра, Рублёв и Медведев. LIVE!
Live
Селехметьева — в сете от поражения в Майами! Ещё играют Мирра, Рублёв и Медведев. LIVE!
