Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд проиграли в первом круге турнира в Майами в паре
Пара российской теннисистки Веры Звонарёвой и немки Лауры Зигемунд не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США) в паре. На старте соревнований они уступили дуэту японки Мию Като и китаянки Ян Чжаосюань со счётом 6:1, 1:6, 0:1 [7:10].
Майами — парный разряд (ж). 1-й круг
21 марта 2026, суббота. 18:10 МСК
Лаура Зигемунд
Вера Звонарёва
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0 7
|
|1
|1 10
Мию Като
Ян Чжаосюань
Встреча продолжалась 1 час 18 минут. В её рамках Звонарёва и Зигемунд два раза подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Като и Чжаосюань один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.
Далее Мию Като и Ян Чжаосюань сыграют с победительницами матча Лейла Фернандес/Винус Уильямс — Эйжа Мухаммад/Эрин Рутлифф.
