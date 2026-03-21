Джессика Пегула вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Во втором круге её соперница Франческа Джонс из Великобритании не смогла закончить матч. Встреча завершилась со счётом 6:1, 3:0 (отказ) в пользу американки.
Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 19:10 МСК
Франческа Джонс
Джессика Пегула
Встреча продолжалась 40 минут. В её рамках Пегула пять раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Джонс один эйс, ни одной двойной ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В третьем круге соревнований в Майами Пегула сыграет с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) — Оксана Селехметьева (Россия).
Материалы по теме
