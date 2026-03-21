Оксана Селехметьева — Лейла Фернандес, результат матча 21 марта, счёт 1:2, 2-й круг турнира в Майами

Оксана Селехметьева проиграла Лейле Фернандес во втором круге «тысячника» в Майами
71-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Во втором круге она уступила представительнице Канады Лейле Фернандес (25-я в рейтинге) со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 1:6.

Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 18:10 МСК
Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. В её рамках Селехметьева два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Фернандес три эйса, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

В третьем круге соревнований Лейла Фернандес сыграет с шестой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

