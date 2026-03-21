Янник Синнер уверенно вышел в третий круг «Мастерса» в Майами

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге он обыграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В её рамках Синнер девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Джумхура один эйс, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

За выход в четвёртый круг соревнований Синнер поспорит с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Томаш Махач (Чехия).