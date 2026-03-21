Теннис Новости

Синнер побил рекорд Джоковича по количеству побед подряд на «Мастерсах» без потери сета

Синнер побил рекорд Джоковича по количеству побед подряд на «Мастерсах» без потери сета
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл 12 матчей и 24 сета подряд на «Мастерсах». Сегодня, 21 марта, на турнире в Майами (США) он обыграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура со счётом 6:3, 6:3.

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 20:20 МСК
Дамир Джумхур
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Синнер побил рекорд серба Новака Джоковича по количеству побед подряд на «Мастерсах» без потери сета. В 2016 году на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами серб выиграл 11 матчей подряд без потери сета. Итальянец ранее стал чемпионом в Париже и Индиан-Уэллсе.

За выход в четвёртый круг соревнований Синнер поспорит с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Томаш Махач (Чехия).

