Синнер побил рекорд Джоковича по количеству побед подряд на «Мастерсах» без потери сета
Поделиться
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл 12 матчей и 24 сета подряд на «Мастерсах». Сегодня, 21 марта, на турнире в Майами (США) он обыграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура со счётом 6:3, 6:3.
Майами (м). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 20:20 МСК
Дамир Джумхур
Окончен
0 : 2
Янник Синнер
Синнер побил рекорд серба Новака Джоковича по количеству побед подряд на «Мастерсах» без потери сета. В 2016 году на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами серб выиграл 11 матчей подряд без потери сета. Итальянец ранее стал чемпионом в Париже и Индиан-Уэллсе.
За выход в четвёртый круг соревнований Синнер поспорит с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Томаш Махач (Чехия).
Материалы по теме
Комментарии
- 22 марта 2026
-
00:09
- 21 марта 2026
-
23:58
-
23:54
-
23:43
-
23:36
-
23:26
-
23:06
-
22:57
-
22:45
-
22:38
-
22:22
-
21:33
-
20:40
-
20:00
-
19:35
-
19:27
-
19:13
-
18:01
-
16:42
-
16:35
-
15:43
-
15:30
-
15:00
-
14:51
-
14:39
-
12:47
-
12:13
-
11:47
-
11:25
-
11:14
-
10:52
-
10:25
-
10:07
-
09:43
-
09:30