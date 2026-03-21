Синнер побил рекорд Джоковича по количеству побед подряд на «Мастерсах» без потери сета

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выиграл 12 матчей и 24 сета подряд на «Мастерсах». Сегодня, 21 марта, на турнире в Майами (США) он обыграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура со счётом 6:3, 6:3.

Синнер побил рекорд серба Новака Джоковича по количеству побед подряд на «Мастерсах» без потери сета. В 2016 году на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами серб выиграл 11 матчей подряд без потери сета. Итальянец ранее стал чемпионом в Париже и Индиан-Уэллсе.

За выход в четвёртый круг соревнований Синнер поспорит с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Томаш Махач (Чехия).