Наоми Осака проиграла Талии Гибсон во втором круге турнира в Майами
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 15-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Во втором круге соревнований она уступила австралийке Талии Гибсон со счётом 5:7, 4:6.
Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 20:50 МСК
Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Осака 13 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Гибсон пять эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
В третьем круге соревнований в Майами Талия Гибсон встретится с американкой Ивой Йович.
