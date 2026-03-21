Наоми Осака проиграла Талии Гибсон во втором круге турнира в Майами

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 15-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Во втором круге соревнований она уступила австралийке Талии Гибсон со счётом 5:7, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Осака 13 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Гибсон пять эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В третьем круге соревнований в Майами Талия Гибсон встретится с американкой Ивой Йович.