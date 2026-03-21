Наоми Осака — Талия Гибсон, результат матча 21 марта, счёт 0:2, 2-й круг турнира в Майами

Наоми Осака проиграла Талии Гибсон во втором круге турнира в Майами
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 15-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Во втором круге соревнований она уступила австралийке Талии Гибсон со счётом 5:7, 4:6.

Майами (ж). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 20:50 МСК
Талия Гибсон
Австралия
Талия Гибсон
Т. Гибсон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Осака 13 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Гибсон пять эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В третьем круге соревнований в Майами Талия Гибсон встретится с американкой Ивой Йович.

Календарь турнира в Майами
Сетка турнира в Майами
