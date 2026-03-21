Феликс Оже-Альяссим — Мартон Фучович, результат матча 21 марта, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Майами

Оже-Альяссим обыграл Фучовича во втором круге «Мастерса» в Майами
Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге он обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича (54-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 7:5.

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 20:20 МСК
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7
6 3 		5
         
Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. В её рамках Оже-Альяссим шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Фучовича четыре эйса, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

В третьем круге соревнований в Майами Феликс Оже-Альяссим встретится с французским теннисистом Теренсом Атманом.

