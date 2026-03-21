Оже-Альяссим обыграл Фучовича во втором круге «Мастерса» в Майами
Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге он обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича (54-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 7:5.
Майами (м). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 20:20 МСК
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Мартон Фучович
М. Фучович
Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. В её рамках Оже-Альяссим шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Фучовича четыре эйса, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.
В третьем круге соревнований в Майами Феликс Оже-Альяссим встретится с французским теннисистом Теренсом Атманом.
Материалы по теме
- 21 марта 2026
-
22:38
-
22:22
-
21:33
-
20:40
-
20:00
-
19:35
-
19:27
-
19:13
-
18:01
-
16:42
-
16:35
-
15:43
-
15:30
-
15:00
-
14:51
-
14:39
-
12:47
-
12:13
-
11:47
-
11:25
-
11:14
-
10:52
-
10:25
-
10:07
-
09:43
-
09:30
-
07:42
-
07:15
-
06:47
-
06:04
-
05:49
-
05:31
-
04:58
-
04:47
-
04:00