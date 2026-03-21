Оже-Альяссим обыграл Фучовича во втором круге «Мастерса» в Майами

Восьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге он обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича (54-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 10 минут. В её рамках Оже-Альяссим шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Фучовича четыре эйса, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

В третьем круге соревнований в Майами Феликс Оже-Альяссим встретится с французским теннисистом Теренсом Атманом.