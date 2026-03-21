Шнайдер не смогла выйти в четвёртый круг «тысячника» в Майами, уступив Бенчич
Поделиться
20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В третьем круге она уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич (12-я в рейтинге) со счётом 3:6, 3:6.
Майами (ж). 3-й круг
21 марта 2026, суббота. 21:15 МСК
Диана Шнайдер
Белинда Бенчич
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Бенчич один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
За выход в четвертьфинал соревнований в Майами Бенчич поспорит с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Юлия Стародубцева (Украина).
Материалы по теме
Комментарии
- 21 марта 2026
-
22:45
-
22:38
-
22:22
-
21:33
-
20:40
-
20:00
-
19:35
-
19:27
-
19:13
-
18:01
-
16:42
-
16:35
-
15:43
-
15:30
-
15:00
-
14:51
-
14:39
-
12:47
-
12:13
-
11:47
-
11:25
-
11:14
-
10:52
-
10:25
-
10:07
-
09:43
-
09:30
-
07:42
-
07:15
-
06:47
-
06:04
-
05:49
-
05:31
-
04:58
-
04:47