Диана Шнайдер — Белинда Бенчич, результат матча 21 марта, счёт 0:2, 3-й круг турнира в Майами

Шнайдер не смогла выйти в четвёртый круг «тысячника» в Майами, уступив Бенчич
20-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В третьем круге она уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич (12-я в рейтинге) со счётом 3:6, 3:6.

Майами (ж). 3-й круг
21 марта 2026, суббота. 21:15 МСК
0 : 2
3 		3
6 		6
         
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В её рамках Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Бенчич один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований в Майами Бенчич поспорит с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Юлия Стародубцева (Украина).

Материалы по теме
Мирра в сете от 4-го круга Майами! Медведев близок к поражению, а Шнайдер уступила. LIVE!
Live
Мирра в сете от 4-го круга Майами! Медведев близок к поражению, а Шнайдер уступила. LIVE!
Комментарии
