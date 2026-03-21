«Для меня главное — улучшаться как игроку». Синнер — о том, что побил рекорд Джоковича

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о том, что побил рекорд Новака Джоковича по количеству побед подряд на «Мастерсах» без потери сета.

— Это уже 24 сета подряд для вас на турнирах серии «Мастерс». Что ставит вас наравне с Новаком Джоковичем по рекорду АТР… Что это значит для вас?

— Результат на табло имеет значение в определённые моменты. Для меня главное — улучшаться как игроку. Стремиться ставить себя в позицию, чтобы играть как можно больше матчей. Всегда отношусь к каждому сопернику одинаково. Стараюсь улучшаться на корте, выкладываться на все 100, сохранять отличное отношение к игре и идти вперёд.

— Сегодня вы выиграли 14 из 17 очков у сетки. Когда у вас есть небольшое преимущество на табло в начале турнира, вы в этот период сезона пытаетесь поработать над этим?

— Для меня важна игра на переходе. Это часть, над которой я стараюсь много работать. Это немного зависит от дня. Сегодня пытался быть агрессивным. Временами это срабатывало отлично. Временами я допустил пару ошибок. У меня не было много времени на адаптацию здесь. Это очень отличается от Индиан-Уэллса. Матчи первого круга никогда не бывают лёгкими. Я очень счастлив. Посмотрим, что будет дальше, — сказал Синнер в интервью на корте.