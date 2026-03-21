Муте вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, где сыграет с Синнером

33-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге соревнований он обыграл чеха Томаша Махача (48-й в рейтинге) со счётом 6:0, 1:6, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. В её рамках Муте восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Махача три эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в четвёртый круг соревнований в Майами Корентен Муте сыграет со второй ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.