Муте вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, где сыграет с Синнером
Поделиться
33-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге соревнований он обыграл чеха Томаша Махача (48-й в рейтинге) со счётом 6:0, 1:6, 6:4.
Майами (м). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 21:15 МСК
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|6
|
|6
|4
Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. В её рамках Муте восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Махача три эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
За выход в четвёртый круг соревнований в Майами Корентен Муте сыграет со второй ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.
Комментарии
