Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Корентен Муте — Томаш Махач, результат матча 21 марта, счёт 2:1, 2-й круг турнира в Майами

Муте вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, где сыграет с Синнером
Комментарии

33-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге соревнований он обыграл чеха Томаша Махача (48-й в рейтинге) со счётом 6:0, 1:6, 6:4.

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 21:15 МСК
Корентен Муте
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
0 		6 4
         
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. В её рамках Муте восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Махача три эйса, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За выход в четвёртый круг соревнований в Майами Корентен Муте сыграет со второй ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android