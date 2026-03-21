Мирра Андреева вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Майами
10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В третьем круге соревнований она обыграла чешку Мари Боузкову со счётом 7:6 (7:4), 6:2.
Майами (ж). 3-й круг
21 марта 2026, суббота. 21:20 МСК
Мирра Андреева
Мари Боузкова
Встреча продолжалась 1 час 58 минут. В её рамках Андреева один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Боузковой один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
За выход в четвертьфинал соревнований в Майами Мирра Андреева поспорит с победительницей матча Анастасия Захарова (Россия) — Виктория Мбоко (Канада).
