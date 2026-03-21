Анисимова вышла в четвёртый круг «тысячника» в Майами, где сыграет с Бенчич

Шестая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В третьем круге соревнований она обыграла украинку Юлию Стародубцеву (108-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Анисимова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Стародубцевой ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Анисимова поспорит со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.