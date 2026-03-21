Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Панова и Рахимова проиграли Синяковой и Таунсенд на старте турнира в Майами в паре

Комментарии

Пара российской теннисистки Александры Пановой и представительницы Узбекистана Камиллы Рахимовой не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). На старте соревнований они уступили чешке Катержине Синяковой и американке Тэйлор Таунсенд со счётом 2:6, 2:6.

Майами — парный разряд (ж). 1-й круг
21 марта 2026, суббота. 22:20 МСК
Россия
Александра Панова
Узбекистан
Камилла Рахимова
А. Панова К. Рахимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Чехия
Катержина Синякова
США
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В его рамках Панова и Рахимова ни разу не подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Синяковой и Таунсенд один эйс, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

Во втором круге соревнований в Майами Синякова и Таунсенд сыграют с парой Эри Ходзуми/Фансянь У.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android