Панова и Рахимова проиграли Синяковой и Таунсенд на старте турнира в Майами в паре

Пара российской теннисистки Александры Пановой и представительницы Узбекистана Камиллы Рахимовой не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). На старте соревнований они уступили чешке Катержине Синяковой и американке Тэйлор Таунсенд со счётом 2:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В его рамках Панова и Рахимова ни разу не подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Синяковой и Таунсенд один эйс, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

Во втором круге соревнований в Майами Синякова и Таунсенд сыграют с парой Эри Ходзуми/Фансянь У.