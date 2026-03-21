Панова и Рахимова проиграли Синяковой и Таунсенд на старте турнира в Майами в паре
Пара российской теннисистки Александры Пановой и представительницы Узбекистана Камиллы Рахимовой не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). На старте соревнований они уступили чешке Катержине Синяковой и американке Тэйлор Таунсенд со счётом 2:6, 2:6.
Майами — парный разряд (ж). 1-й круг
21 марта 2026, суббота. 22:20 МСК
Александра Панова
Камилла Рахимова
А. Панова К. Рахимова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В его рамках Панова и Рахимова ни разу не подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Синяковой и Таунсенд один эйс, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.
Во втором круге соревнований в Майами Синякова и Таунсенд сыграют с парой Эри Ходзуми/Фансянь У.
Материалы по теме
