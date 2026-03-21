Даниил Медведев пробился в третий круг «Мастерса» в Майами

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира «Мастерс» в Майами (США). Во втором круге соревнований он обыграл представителя Японии Рэи Сакамото со счётом 6:7 (10:12), 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. В её рамках Медведев девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Сакамото шесть эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести заработанных.

За выход в четвёртый круг соревнований Медведев поспорит с победителем матча Франсиско Серундоло (Аргентина) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).