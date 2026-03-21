Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Рэи Сакамото, результат матча 21 марта, счёт 2:1, 2-й круг турнира в Майами

Даниил Медведев пробился в третий круг «Мастерса» в Майами
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира «Мастерс» в Майами (США). Во втором круге соревнований он обыграл представителя Японии Рэи Сакамото со счётом 6:7 (10:12), 6:3, 6:1.

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 21:50 МСК
Рэи Сакамото
Япония
Рэи Сакамото
Р. Сакамото
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 12 		3 1
6 10 		6 6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. В её рамках Медведев девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Сакамото шесть эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести заработанных.

За выход в четвёртый круг соревнований Медведев поспорит с победителем матча Франсиско Серундоло (Аргентина) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).

Материалы по теме
Медведев победил на старте Майами! Рублёв взял сет, а Мирра уже в 4-м круге. LIVE!
Live
Медведев победил на старте Майами! Рублёв взял сет, а Мирра уже в 4-м круге. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android