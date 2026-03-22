Виктория Мбоко обыграла Анастасию Захарову в третьем круге «тысячника» в Майами

Девятая ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В третьем круге соревнований она обыграла россиянку Анастасию Захарову (74-я в рейтинге) со счётом 6:1, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Мбоко три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Захаровой один эйс, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований в Майами Виктория Мбоко поспорит с россиянкой Миррой Андреевой.