Андрей Рублёв проиграл Алехандро Табило на старте «Мастерса» в Майами

16-я ракетка мира 28-летний российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 22 марта, он уступил чилийцу Алехандро Табило (41-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6. Данный матч для россиянина был первым на соревнованиях.

Поединок теннисистов продлился 2 часа 9 минут. За это время Рублёв сделал 15 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и не сумел заработать ни одного брейк-пойнта. На счету чилийца 12 эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Табило встретится с победителем противостояния, где в эти минуты сошлись Алекс Михельсен и Кэмерон Норри.