Франсиско Серундоло — Тьяго Агустин Тиранте, результат матча 22 марта 2026, счет 2:0, 2-й круг турнира ATP-1000 в Майами

Определился соперник Даниила Медведева по третьему кругу турнира в Майами
Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло вышел в третий круг турнира в Майами. Во втором круге он обыграл соотечественника Тьяго Агустин Тиранте со счётом 6:4, 6:2.

22 марта 2026, воскресенье. 01:45 МСК
Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. За это время Серундоло сделал одну подау навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять из семи брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В следующем круге Серундоло встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

Турнир в Майами проходит с 19 по 29 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является представитель Чехии Якуб Меншик, который в финальном матче прошлого года обыграл серба Новака Джоковича.

Материалы по теме
Медведев выдал камбэк в Майами. Мирра в 4-м круге вышла на Мбоко, с которой играет в паре
