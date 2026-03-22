Даниил Медведев назвал причину своих ошибок в Майами в матче со 164-й ракеткой мира

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал непростой выход в третий круг турнира «Мастерс» в Майами (США) и свои ошибки в матче второго круга соревнований с представителем Японии Рэи Сакамото (6:7 (10:12), 6:3, 6:1).
|1
|2
|3
|
|3
|1
|
|6
|6
«Совершенно другие условия, так было всегда. Обычно мне казалось, что в Майами корт чуть быстрее, не намного, но всё же. В этом году он медленнее. Покрытие в Индиан-Уэллсе точно было быстрее. За исключением подачи, которая сейчас работает. Но в розыгрышах мяч летел гораздо медленнее, и я немного терял ритм, допускал ошибки. Я просто не был готов к тому, что мяч будет вести себя именно так. По ходу матча мне удалось прибавить. Возможно, я немного утомил соперника. Это его второй или третий матч на уровне ATP, что-то вроде того. Доволен тем, как сыграл в концовке встречи. И снова — переход с Индиан-Уэллса на Майами никогда не бывает простым. Главное — победить», — сказал Медведев в интервью на корте.
За выход в четвёртый круг соревнований Медведев поспорит с Франсиско Серундоло из Аргентины.
