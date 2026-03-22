Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев назвал причину своих ошибок в Майами в матче со 164-й ракеткой мира

Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал непростой выход в третий круг турнира «Мастерс» в Майами (США) и свои ошибки в матче второго круга соревнований с представителем Японии Рэи Сакамото (6:7 (10:12), 6:3, 6:1).

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 21:50 МСК
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 12 		3 1
6 10 		6 6
         
«Совершенно другие условия, так было всегда. Обычно мне казалось, что в Майами корт чуть быстрее, не намного, но всё же. В этом году он медленнее. Покрытие в Индиан-Уэллсе точно было быстрее. За исключением подачи, которая сейчас работает. Но в розыгрышах мяч летел гораздо медленнее, и я немного терял ритм, допускал ошибки. Я просто не был готов к тому, что мяч будет вести себя именно так. По ходу матча мне удалось прибавить. Возможно, я немного утомил соперника. Это его второй или третий матч на уровне ATP, что-то вроде того. Доволен тем, как сыграл в концовке встречи. И снова — переход с Индиан-Уэллса на Майами никогда не бывает простым. Главное — победить», — сказал Медведев в интервью на корте.

За выход в четвёртый круг соревнований Медведев поспорит с Франсиско Серундоло из Аргентины.

Материалы по теме
Медведев выдал камбэк в Майами. Мирра в 4-м круге вышла на Мбоко, с которой играет в паре
Медведев выдал камбэк в Майами. Мирра в 4-м круге вышла на Мбоко, с которой играет в паре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android