Кори Гауфф с «баранкой» вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Майами
В ночь с 21 на 22 марта мск на хардовом турнире категории WTA-1000 в Майами (США, штат Флорида) завершился матч третьего круга в женском одиночном разряде между четвёртой ракеткой мира Кори Гауфф из США (четвёртый посев) и её соотечественницей, 105-й в мировом рейтинге Алисия Паркс. Встреча закончилась победой Гауфф в трёх сетах — 3:6, 6:0, 6:1.
Майами (ж). 3-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 02:15 МСК
Продолжительность матча составила 1 час 50 минут. Гауфф шесть раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. Паркс выполнила пяить эйсов при восьми двойных ошибках и использовала 2 брейк-пойнта из 16 заработанных за матч.
В четвёртом круге «тысячника» в Майами Кори Гауфф встретится со 35-й ракеткой мира румынкой Сораной Кырстя.
