Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фрэнсис Тиафо — Алехандро Табило, результат матча 22 марта 2026, счет 1:2, второй круг Мастерса в Майами

Фрэнсис Тиафо вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, где сыграет с Якубом Меншиком
Комментарии

20-я ракетка мира 28-летний американский теннисист Фрэнсис Тиафо сумел выйти в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 22 марта, он обыграл 23-летнего француза Артур Казо (73-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:1. Данный матч для американца был первым на соревнованиях.

Майами (м). 2-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 02:40 МСК
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 1 		1
         
Артур Казо
Франция
Артур Казо
А. Казо

Поединок теннисистов продлился 1 час 31 минуту. За это время Тиафо сделал пять подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и сумел реализовать три брейк-пойнта из семи. На счету француза семь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В следующем круге Тиафо встретится с 13-м номером рейтинга ATP 20-летним Якубом Меншиком из Чехии.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android