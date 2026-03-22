Фрэнсис Тиафо вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, где сыграет с Якубом Меншиком

20-я ракетка мира 28-летний американский теннисист Фрэнсис Тиафо сумел выйти в третий круг турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Сегодня, 22 марта, он обыграл 23-летнего француза Артур Казо (73-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:1), 6:1. Данный матч для американца был первым на соревнованиях.

Поединок теннисистов продлился 1 час 31 минуту. За это время Тиафо сделал пять подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и сумел реализовать три брейк-пойнта из семи. На счету француза семь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В следующем круге Тиафо встретится с 13-м номером рейтинга ATP 20-летним Якубом Меншиком из Чехии.