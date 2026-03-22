Александр Шевченко обыграл Бена Шелтона на турнире в Майами
Казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел в третий круг турнира в Майами. Во втором круге он обыграл американца Бена Шелтона со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 3:6.
Майами (м). 2-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 02:15 МСК
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|3
|
|7 7
|6
Продолжительность встречи составила 2 час 25 минут. За это время Шевченко сделал 11 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один из двух брейк-пойнтов. На счету его соперника 17 эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти попыток.
В следующем круге Шевченко встретится с французом Уго Умбером.
Турнир в Майами проходит с 19 по 29 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является представитель Чехии Якуб Меншик, который в финальном матче прошлого года обыграл серба Новака Джоковича.
