Александр Шевченко обыграл Бена Шелтона на турнире в Майами

Казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел в третий круг турнира в Майами. Во втором круге он обыграл американца Бена Шелтона со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 3:6.

Продолжительность встречи составила 2 час 25 минут. За это время Шевченко сделал 11 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один из двух брейк-пойнтов. На счету его соперника 17 эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти попыток.

В следующем круге Шевченко встретится с французом Уго Умбером.

Турнир в Майами проходит с 19 по 29 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является представитель Чехии Якуб Меншик, который в финальном матче прошлого года обыграл серба Новака Джоковича.