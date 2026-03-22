Александр Зверев уверенно обыграл американца и вышел в 1/16 турнира в Майами
4-я ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг турнира «Мастерс» в Майами (США). Во втором круге соревнований он обыграл представителя США Мартина Дамма-младшего со счётом 6:2, 6:4.
Майами (м). 2-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 04:25 МСК
Мартин Дамм-мл.
Окончен
0 : 2
Александр Зверев
Встреча продолжалась 1 часа 9 минут. В её рамках Зверев четыре раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Дамма пять эйсов, шесть двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в четвёртый круг соревнований Зверев поспорит с хорватским теннисистом Марином Чиличем, который прошёл уже двух соперников на данном «Мастерсе».
