Александр Зверев — Мартин Дамм, результат матча 22 марта, счёт 2:0, 2-й круг турнира в Майами

Александр Зверев уверенно обыграл американца и вышел в 1/16 турнира в Майами
4-я ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг турнира «Мастерс» в Майами (США). Во втором круге соревнований он обыграл представителя США Мартина Дамма-младшего со счётом 6:2, 6:4.

Майами (м). 2-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 04:25 МСК
Мартин Дамм-мл.
США
Мартин Дамм-мл.
М. Дамм-мл.
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Встреча продолжалась 1 часа 9 минут. В её рамках Зверев четыре раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Дамма пять эйсов, шесть двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в четвёртый круг соревнований Зверев поспорит с хорватским теннисистом Марином Чиличем, который прошёл уже двух соперников на данном «Мастерсе».

Сетка "Мастерса" в Майами
Календарь "Мастерса" в Майами
