Турнир WTA-1000 в Майами, 2026 год: результаты матчей в ночь с 21 на 22 марта

В ночь с 19 на 20 марта мск в Майами (США, штат Флорида) прошли матчи первого и второго круга женского хардового турнира категории WTA-1000 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований (россияне выделены жирным шрифтом).

Теннис. WTA-1000 в Майами. Первый круг. Результаты матчей 21-22 марта мск:

Ива Йович (США) — Паула Бадоса (Испания) — 6:2, 6:1;

Лейла Фернандес (Канада) — Оксана Селехметьева (Россия) — 7:6, 3:6, 6:1;

Джессика Пегула (США) — Франческа Джонс (Великобритания) — 6:1, 3:0 (отказ Джонс);

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Слоан Стивенс (США) — 6:3, 6:2;

Мэдисон Киз (США) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 6:0, 6:3;

Талия Гибсон (Австралия) — Наоми Осака (Япония) — 7:5, 6:4;

Белинда Бенчич (Швейцария) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:3, 6:3;

Мирра Андреева (Россия) — Мари Боузкова (Чехия) — 7:6, 6:2;

Аманда Анисимова (США) — Юлия Стародубцева (Украина) — 6:4, 6:2;

Виктория Мбоко (Канада) — Анастасия Захарова (Россия) — 6:1, 7:5;

Каролина Мухова (Чехия) — Кэти Бултер (Великобритания) — 6:3, 7:5;

Сорана Кырстя (Румыния) — Элизе Мертенс (Бельгия) — 6:3, 6:2;

Александра Эала (Филиппины) — Магда Линетт (Польша) — 6:3, 7:6;

Кори Гауфф (США) — Алисия Паркс (США) — 3:6, 6:0, 6:1;

Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Действующим победителем хардового «тысячника» является лидер рейтинга Арина Соболенко из Беларуси.