Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв: я сделал всё, чтобы попасть в топ-5 рейтинга. Исчерпал свои возможности

Комментарии

16-я ракетка мира 28-летний российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал вылет по итогам третьего круга одиночного турнира категории «Мастерс» в Майами (США) от чилийца Алехандро Табило (41-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 23:20 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 5 		6 6
         
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

«Мой стиль, построенный преимущественно на ударе справа и лишённый запасного плана, исчерпал свои возможности. Думаю, я сделал всё, чтобы попасть в топ-5 мирового рейтинга. Пора опробовать иной подход и посмотреть, принесёт ли он новый импульс», — приводит слова Рублева журналист Бенуа Майлин в соцсетях.

В следующем круге Табило встретится с представителем США Алексом Михельсеном.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android