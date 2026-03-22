Рублёв: я сделал всё, чтобы попасть в топ-5 рейтинга. Исчерпал свои возможности
16-я ракетка мира 28-летний российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал вылет по итогам третьего круга одиночного турнира категории «Мастерс» в Майами (США) от чилийца Алехандро Табило (41-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.
Майами (м). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 23:20 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
Алехандро Табило
А. Табило
«Мой стиль, построенный преимущественно на ударе справа и лишённый запасного плана, исчерпал свои возможности. Думаю, я сделал всё, чтобы попасть в топ-5 мирового рейтинга. Пора опробовать иной подход и посмотреть, принесёт ли он новый импульс», — приводит слова Рублева журналист Бенуа Майлин в соцсетях.
В следующем круге Табило встретится с представителем США Алексом Михельсеном.
