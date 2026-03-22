Рублёв: я сделал всё, чтобы попасть в топ-5 рейтинга. Исчерпал свои возможности

16-я ракетка мира 28-летний российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал вылет по итогам третьего круга одиночного турнира категории «Мастерс» в Майами (США) от чилийца Алехандро Табило (41-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.

«Мой стиль, построенный преимущественно на ударе справа и лишённый запасного плана, исчерпал свои возможности. Думаю, я сделал всё, чтобы попасть в топ-5 мирового рейтинга. Пора опробовать иной подход и посмотреть, принесёт ли он новый импульс», — приводит слова Рублева журналист Бенуа Майлин в соцсетях.

В следующем круге Табило встретится с представителем США Алексом Михельсеном.