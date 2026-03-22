Мирра Андреева повторила достижение, ранее покорявшееся лишь Шараповой и Хингис
10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), обыграв чешку Мари Боузкову (7:6 (7:4), 6:2) и повторила достижение, ранее покорявшееся лишь двум звёздным экс-теннисисткам.
Майами (ж). 3-й круг
21 марта 2026, суббота. 21:20 МСК
Как сообщает статистический портал OptaAce, Андреева стала третьей теннисисткой, одержавшей 30+ побед на хардовом покрытии в рамках турниров первого уровня WTA (Tier I/WTA-1000) до достижения 19 лет с момента введения этого формата в 1990 году. Ранее это достижение покорялось лишь Мартине Хингис и Марии Шараповой.
За выход в четвертьфинал соревнований в Майами Мирра Андреева поспорит с Викторией Мбоко из Канады.
