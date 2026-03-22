«Мастерс» в Майами, 2026 год: результаты матчей в ночь с 21 на 22 марта

Вчера, 21 марта, и в ночь на 22 марта мск в Майами (США, штат Флорида) прошли матчи второго круга мужского хардового турнира категории «Мастерс» в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами — 2026. Второй круг. Результаты матчей 21-22 марта:

Камиль Майхшак (Польша) – Лёнер Тьен (США) – 6:2, 4:6, 6:2;

Александар Вукич (Австралия) – Рафаэль Ходар (Испания) – 1:6, 2:6;

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Кентен Алис (Франция) – 6:7 (8:10), 4:6;

Корентен Муте (Франция) – Томаш Махач (Чехия) – 6:0, 1:6, 6:4;

Теренс Атман (Франция) – Артур Риндеркнеш (Франция) – 7:6 (7:4), 6:3;

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Мартон Фучович (Венгрия) – 7:6 (7:3), 7:5;

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Янник Синнер (Италия) – 3:6, 3:6;

Андрей Рублёв (Россия) – Алехандро Табило (Чили) – 7:6 (7:5), 2:6, 4:6;

Алекс Михельсен (США) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 7:5, 6:7 (4:7), 6:4;

Рэй Сакамото (Япония) – Даниил Медведев (Россия) – 7:6 (12:10), 3:6, 1:6;

Франсиско Серундоло (Аргентина) – Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) – 6:4, 6:2;

Адам Уолтон (Австралия) – Якуб Меншик (Чехия) – 6:3, 2:6, 4:6;

Габриэль Диалло (Канада) – Уго Умбер (Франция) – 1:6, 4:6;

Брэндон Накашима (США) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:4, 4:6, 6:7 (7:9);

Фрэнсис Тиафо (США) – Артур Казо (Франция) – 7:6 (7:1), 6:1;

Бен Шелтон (США) – Александр Шевченко (Казахстан) – 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 3:6;

Мартин Дамм-мл. (США) – Александр Зверев (Германия) – 2:6, 4:6.