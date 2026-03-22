Шевченко — о победе над Шелтоном в Майами: был момент, когда немного устал

Шевченко — о победе над Шелтоном в Майами: был момент, когда немного устал
84-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко прокомментировал свою победу в матче с американцем Беном Шелтоном во втором круге «Мастерса« в Майами. Встреча завершилась со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:3.

Майами (м). 2-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 02:15 МСК
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 3 3
6 3 		7 7 6
         
Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко

– Ты ни разу не сдавался и сохранял энергию. Такой настрой был нужен для победы?
– Нужно выкладываться на 100%, чтобы всё время оставаться в игре против таких соперников. Я держался. Был момент, когда я немного устал. Но как только вернул свой ритм, смог снова вернуть энергию. Так и получилось.

– Ты передавал энергию и своей команде. Были громкие крики «Камон!» в сторону твоего бокса. Это такая стратегия?
– Да нет… Это не стратегия (смеётся). Я просто эмоциональный человек. Мне нравится, когда моя команда заряжена. Я кайфовал от каждой секунды. И когда Бен тоже заводится, а я должен играть против всего стадиона, мне нужно хотя бы трое ребят, которые меня поддерживают, – сказал Шевченко в интервью на корте после матча.

За выход в четвёртый круг турнира в Майами Александр Шевченко поспорит с французским теннисистом Уго Умбером.

