Шевченко — о победе над Шелтоном в Майами: был момент, когда немного устал

84-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко прокомментировал свою победу в матче с американцем Беном Шелтоном во втором круге «Мастерса« в Майами. Встреча завершилась со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:3.

– Ты ни разу не сдавался и сохранял энергию. Такой настрой был нужен для победы?

– Нужно выкладываться на 100%, чтобы всё время оставаться в игре против таких соперников. Я держался. Был момент, когда я немного устал. Но как только вернул свой ритм, смог снова вернуть энергию. Так и получилось.

– Ты передавал энергию и своей команде. Были громкие крики «Камон!» в сторону твоего бокса. Это такая стратегия?

– Да нет… Это не стратегия (смеётся). Я просто эмоциональный человек. Мне нравится, когда моя команда заряжена. Я кайфовал от каждой секунды. И когда Бен тоже заводится, а я должен играть против всего стадиона, мне нужно хотя бы трое ребят, которые меня поддерживают, – сказал Шевченко в интервью на корте после матча.

За выход в четвёртый круг турнира в Майами Александр Шевченко поспорит с французским теннисистом Уго Умбером.