«Едва хватило времени адаптироваться». Синнер оценил победу во втором круге в Майами

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил победу над Дамиром Джумхуром во втором круге «Мастерса» в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 20:20 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
«Я всегда стараюсь смотреть видеозаписи последних матчей соперников, чтобы понять, как они развивают свою игру и в каких аспектах могут быть лучше меня. Дамир — очень талантливый игрок, он всегда отлично чувствует мяч, поэтому я пытался немного заставить его двигаться, чтобы посмотреть, как он отреагирует. У него огромный талант, это неоспоримо, поэтому доволен тем, как всё сложилось. Это никогда не бывает легко, у меня едва хватило времени адаптироваться к этим условиям, так что посмотрим, что будет дальше», — сказал Синнер на пресс-конференции.

