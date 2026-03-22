«Едва хватило времени адаптироваться». Синнер оценил победу во втором круге в Майами

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил победу над Дамиром Джумхуром во втором круге «Мастерса» в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

«Я всегда стараюсь смотреть видеозаписи последних матчей соперников, чтобы понять, как они развивают свою игру и в каких аспектах могут быть лучше меня. Дамир — очень талантливый игрок, он всегда отлично чувствует мяч, поэтому я пытался немного заставить его двигаться, чтобы посмотреть, как он отреагирует. У него огромный талант, это неоспоримо, поэтому доволен тем, как всё сложилось. Это никогда не бывает легко, у меня едва хватило времени адаптироваться к этим условиям, так что посмотрим, что будет дальше», — сказал Синнер на пресс-конференции.