Андреева прокомментировала победу над Боузковой в третьем круге «тысячника» в Майами

10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу в матче третьего круга тысячника в Майами над чешкой Мари Боузковой со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

«Конечно, когда играешь против Мари, ты понимаешь, что она будет возвращать очень много мячей. И знаешь, что розыгрыши будут длинными. Она очень неудобная соперница. Я каждый раз, когда играю с ней, понимаю, что матч будет тяжёлым.

Поэтому я с самого начала и до самого конца повторяла себе это, потому что знала: даже если ведёшь 4:2 или 5:2, она может вернуться. Она постепенно, шаг за шагом, будет отыгрываться и пытаться выигрывать очко за очком.

Я старалась сохранять концентрацию на протяжении всего матча. В первом сете было немного сложно – я повела в счёте, но потом, мне кажется, потеряла фокус — допустила пару ошибок, и она вышла вперёд.

Я очень рада, что смогла выиграть первый сет на тай-брейке. После этого мне стало немного легче играть агрессивно. И я очень довольна этой победой», – сказала Андреева в студии Tennis Channel.