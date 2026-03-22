Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андреева прокомментировала победу над Боузковой в третьем круге «тысячника» в Майами

Комментарии

10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала победу в матче третьего круга тысячника в Майами над чешкой Мари Боузковой со счётом 7:6 (7:4), 6:2.

Майами (ж). 3-й круг
21 марта 2026, суббота. 21:20 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		2
         
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

«Конечно, когда играешь против Мари, ты понимаешь, что она будет возвращать очень много мячей. И знаешь, что розыгрыши будут длинными. Она очень неудобная соперница. Я каждый раз, когда играю с ней, понимаю, что матч будет тяжёлым.

Поэтому я с самого начала и до самого конца повторяла себе это, потому что знала: даже если ведёшь 4:2 или 5:2, она может вернуться. Она постепенно, шаг за шагом, будет отыгрываться и пытаться выигрывать очко за очком.

Я старалась сохранять концентрацию на протяжении всего матча. В первом сете было немного сложно – я повела в счёте, но потом, мне кажется, потеряла фокус — допустила пару ошибок, и она вышла вперёд.

Я очень рада, что смогла выиграть первый сет на тай-брейке. После этого мне стало немного легче играть агрессивно. И я очень довольна этой победой», – сказала Андреева в студии Tennis Channel.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android